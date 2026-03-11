Путин дал Героя России рядовому, который 68 дней в одиночку удерживал позиции

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», — говорится в указе главы государства.