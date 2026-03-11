Путин дал Героя России рядовому, который 68 дней в одиночку удерживал позиции
Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», — говорится в указе главы государства.
Напомним, буквально вчера глава ДНР на встрече с Владимиром Путиным рассказал о подвиге военного из Самары. Он в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении — всё это время боеприпасы и продовольствие ему доставляли дронами, и, несмотря на тяжелейшие условия, он выстоял и сохранил позицию, после чего его эвакуировали. Выяснилось, что это было первое боевое задание Сергея. Денис Пушилин попросил наградить бойца. Глава государства Владимир Путин пообещал решить этот вопрос.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.