Мать бойца СВО, 68 дней в одиночку оборонявшего позиции, рассказала о сыне
Мать 21-летнего участника специальной военной операции Сергея Ярашева, который в одиночку держал более двух месяцев оборону в ДНР, рассказала, каким он был в детстве и юности. Татьяна Ярашева поделилась сокровенными воспоминаниями в беседе с РИА «Новости».
«Серёжа всегда был такой самостоятельный. По характеру строгий. Не скажу, что в школе хорошо учился, но поведение было нормальное», — сказала она.
Собеседница агентства не скрывает гордости за сына, совершившего настоящий воинский подвиг. Мать героя также упомянула, что особенно трепетно к истории относится его младший брат, который является инвалидом: для него Сергей стал олицетворением стойкости и силы духа.
Напомним, глава ДНР на встрече с Владимиром Путиным рассказал о российском военнослужащем из Самары. Он в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении — всё это время боеприпасы и продовольствие ему доставляли дронами, и, несмотря на тяжелейшие условия, он выстоял и сохранил позицию, после чего его эвакуировали. Денис Пушилин попросил наградить бойца. Глава государства Владимир Путин пообещал решить этот вопрос.
