Мать бойца СВО, 68 дней в одиночку оборонявшего позиции, рассказала о сыне

Мать 21-летнего участника специальной военной операции Сергея Ярашева, который в одиночку держал более двух месяцев оборону в ДНР, рассказала, каким он был в детстве и юности. Татьяна Ярашева поделилась сокровенными воспоминаниями в беседе с РИА «Новости».

«Серёжа всегда был такой самостоятельный. По характеру строгий. Не скажу, что в школе хорошо учился, но поведение было нормальное», — сказала она.

Собеседница агентства не скрывает гордости за сына, совершившего настоящий воинский подвиг. Мать героя также упомянула, что особенно трепетно к истории относится его младший брат, который является инвалидом: для него Сергей стал олицетворением стойкости и силы духа.