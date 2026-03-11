Удерживавший позиции 68 дней боец совершил подвиг на первом боевом задании

Российский боец Сергей Ярашев, который более двух месяцев в одиночку удерживал позиции в районе Гришино, совершил подвиг на первом боевой задании. Об этом журналистам рассказал его сослуживец и друг Дмитрий. Военнослужащий признался, что не смог сдержать слёзы, когда узнал, что Ярашев жив.

«Когда Серёга на своё первое боевое задание ушёл и не выходил на связь так долго, я стал молиться за него. Узнав, что он живой, если честно, расплакался», — признался он.

По мнению Дмитрия, боец смог продержаться так долго благодаря упёртости и ответственности. Собеседник RT признался, что дружит с героем с первого дня срочной службы — два года назад они вместе подписали контракт, после чего полтора года служили в авиации под Саратовом. В ноябре военнослужащие отправились в зону проведения СВО, и дальше пути товарищей разошлись.

Дмитрий охарактеризовал Сергея как простого парня, который может поддержать в любую минуту. После ампутации стоп он не унывает, держится стойко и радуется, что выжил.

Дмитрий и Сергей Ярашев. Фото © Telegram / «RT на русском»

Напомним, Сергей Ярашев 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении. Историю подвига президенту Владимиру Путину рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он попросил наградить бойца, и глава государства пообещал решить этот вопрос.