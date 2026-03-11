Владимир Путин
Регион
11 марта, 11:17

Мать солдата, который 68 дней сражался в одиночку, жила в страхе из-за отсутствия связи

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Для Татьяны Ярашевой 68 дней превратились в бесконечную череду тревожных ожиданий. Все это время она ничего не знала о судьбе своего 21-летнего сына Сергея, который в одиночку противостоял противнику вблизи поселка Гришино.

«У меня не было связи, пока его не нашли. Я только с комбатом до этого созванивалась. Он говорит: на задании. Я очень рада, что мой Серёжа живой», сказала Ярашева в беседе с РИА «Новости».

По словам женщины, её сын Сергей после окончания срочной службы подписал контракт и в ноябре 2025 года отправился на СВО, не предупредив мать. О том, что он находится в Донбассе, Ярашева узнала от невесты сына.

Мать бойца СВО, 68 дней в одиночку оборонявшего позиции, рассказала о сыне

На федеральном уровне подвиг молодого военнослужащего получил высшую оценку: президент Владимир Путин представил Сергея Ярашева к звезде Героя России. Сейчас герой находится под присмотром врачей — губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил, что боец обеспечен всем необходимым для восстановления в госпитале.

Милена Скрипальщикова
