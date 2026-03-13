Вместо эвакуации — помощь бойцам: Ветеран СВО в годовщину освобождения Суджи рассказал о героизме местных жителей

Год назад, 13 марта 2025 года, российские войска вернули контроль над городом Суджа в Курской области. Это был самый крупный населённый пункт, удерживаемый противником после августовского прорыва границы 2024 года. Оккупация Суджи продолжалась почти восемь месяцев, в течение которых местные жители, преимущественно пожилые, вынуждены были выживать в подвалах без элементарных удобств.

Народный фронт передал в Life.ru историю участника СВО с позывным Юрист. Он, будучи в эвакуационной группе после освобождения, рассказал о своих воспоминаниях тех дней.

«Заходили в Суджу в составе эвакуационной группы. В первый же день, когда въезжали мимо промзоны, попали под обстрелы вражеской артиллерии. Заехали в наш сектор, обошли все дома, разыскали людей, поговорили и подготовили их к эвакуации, с ожиданием, что в любой момент может появиться противник», — рассказал ветеран СВО.

По словам Юриста, многие местные жители, несмотря на смертельный риск, отказывались покидать свои дома. Они не только ждали освобождения, но и всячески помогали бойцам: готовили еду, оказывали первую медицинскую помощь и передавали важные сведения о расположении врага. Когда город был полностью освобождён, все испытали огромное облегчение и радость.

Ранее Life.ru писал, как жительница Суджи рассказала, как ВСУ прикрывались курянами. Во время оккупации ВСУ вывезли из Суджанской школы-интерната в Сумскую область около 100–120 человек. По словам возвращённых жителей, их использовали для прикрытия.