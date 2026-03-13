Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:04

Куряне возложили цветы к камню будущего памятника героям СВО, освободившим Суджу от ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

В курском парке «Патриот» прошёл памятный митинг, посвящённый годовщине освобождения Суджи от Вооружённых сил Украины. 13 марта 2025 года подразделения группировки войск «Север» Армии России завершили операцию в городе.

В Курске состоялась памятная церемония в годовщину освобождения Суджи от ВСУ. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Участники церемонии, кадры которой предоставил телеканал «Звезда», возложили цветы к закладному камню будущего монумента героям, спасшим мирных жителей. В мероприятии участвовали представители правительства региона, военнослужащие, общественники и жители приграничных районов.

После освобождения города российские бойцы под непрекращающимися атаками противника вывозили местных жителей в безопасные места, напоминают организаторы.

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прикрывались курянами
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прикрывались курянами

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с годовщиной освобождения Суджи от ВСУ. Он назвал событие историческим и подчеркнул, что сила России — в единстве и взаимопомощи.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar