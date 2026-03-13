В курском парке «Патриот» прошёл памятный митинг, посвящённый годовщине освобождения Суджи от Вооружённых сил Украины. 13 марта 2025 года подразделения группировки войск «Север» Армии России завершили операцию в городе.

В Курске состоялась памятная церемония в годовщину освобождения Суджи от ВСУ. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Участники церемонии, кадры которой предоставил телеканал «Звезда», возложили цветы к закладному камню будущего монумента героям, спасшим мирных жителей. В мероприятии участвовали представители правительства региона, военнослужащие, общественники и жители приграничных районов.

После освобождения города российские бойцы под непрекращающимися атаками противника вывозили местных жителей в безопасные места, напоминают организаторы.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с годовщиной освобождения Суджи от ВСУ. Он назвал событие историческим и подчеркнул, что сила России — в единстве и взаимопомощи.