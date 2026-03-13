Во время оккупации ВСУ вывезли из Суджанской школы-интерната в Сумскую область около 100-120 человек. По словам возвращённых жителей, их использовали для прикрытия. Об этом ТАСС рассказала местная жительница Валентина, вернувшаяся из украинского плена.

«Из интерната нас вывели в церковь неподалёку, потом они нас погрузили… Но с нами ехали и их солдаты. Они нами прикрывались: пригнали технику, вывезли людей, а главное — себя», — сказала она.

Напомним, что 13 марта 2025 года Минобороны России подтвердило освобождение города Суджи в Курской области, который с августа 2024 года находился под контролем ВСУ. Также под контроль российских войск вернулись населённые пункты Подол и Меловой.