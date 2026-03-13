Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 09:10

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прикрывались курянами

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Во время оккупации ВСУ вывезли из Суджанской школы-интерната в Сумскую область около 100-120 человек. По словам возвращённых жителей, их использовали для прикрытия. Об этом ТАСС рассказала местная жительница Валентина, вернувшаяся из украинского плена.

«Из интерната нас вывели в церковь неподалёку, потом они нас погрузили… Но с нами ехали и их солдаты. Они нами прикрывались: пригнали технику, вывезли людей, а главное — себя», — сказала она.

Командование 30-го мотострелкового полка участвовало в операции «Поток» вместе с бойцами
Командование 30-го мотострелкового полка участвовало в операции «Поток» вместе с бойцами

Напомним, что 13 марта 2025 года Минобороны России подтвердило освобождение города Суджи в Курской области, который с августа 2024 года находился под контролем ВСУ. Также под контроль российских войск вернулись населённые пункты Подол и Меловой.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar