Командование 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» находилось с бойцами во время знаменитой операции «Поток», в результате которой ВС РФ вышли в тыл ВСУ и добились отступления противника из Курской области. Об этом журналистам рассказал командир разведывательной роты с позвным Черкес.
«Наше командование находилось с нами в этой трубе», — сказал он.
Речь идёт о командире и начальнике штаба полка. По его словам, прямое участие офицеров придало бойцам мужества и воодушевления.
Напомним, операция «Поток» заключалась проникновением более 800 бойцов в тыл ВСУ в Судже Курской области. Военнослужащие проникли в город через трубопровод, добившись потери ключевого хаба и укрепрайона Киева в регионе. Известно, что 12 марта 2025 года освободители подняли триколор над городом. На следующий день Минобороны официально сообщило об освобождении населённого пункта.
