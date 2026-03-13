Владимир Путин
13 марта, 08:50

Командование 30-го мотострелкового полка участвовало в операции «Поток» вместе с бойцами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Командование 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» находилось с бойцами во время знаменитой операции «Поток», в результате которой ВС РФ вышли в тыл ВСУ и добились отступления противника из Курской области. Об этом журналистам рассказал командир разведывательной роты с позвным Черкес.

«Наше командование находилось с нами в этой трубе», — сказал он.

Речь идёт о командире и начальнике штаба полка. По его словам, прямое участие офицеров придало бойцам мужества и воодушевления.

Напомним, операция «Поток» заключалась проникновением более 800 бойцов в тыл ВСУ в Судже Курской области. Военнослужащие проникли в город через трубопровод, добившись потери ключевого хаба и укрепрайона Киева в регионе. Известно, что 12 марта 2025 года освободители подняли триколор над городом. На следующий день Минобороны официально сообщило об освобождении населённого пункта.

Матвей Константинов
