Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи от ВСУ
Александр Хинштейн. Обложка © VK / Александр Хинштейн
Сегодня отмечается годовщина освобождения Суджи от ВСУ. С этим событием жителей Курской области поздравил губернатор региона Александр Хинштейн. Об этом он написал в своём Telegram-канале, отметив, что это историческое событие, и указал на силу России — в единстве и взаимопомощи.
«Ровно год назад, 13 марта, мы получили долгожданную весть — наши воины освободили Суджу. Всех курян поздравляю с годовщиной этого поистине исторического события!», — поздравил он.
Глава региона напомнил, что в августе 2024 года на Курскую область вторглись вражеские войска, нарушив мирную жизнь. Регион получал гуманитарную помощь, а сотни волонтёров приезжали со всей страны. Военнослужащие, росгвардейцы и добровольцы семь месяцев удерживали фронт, ежедневно выполняя сложные тактические операции.
Ключевой операцией губернатор назвал «Поток», в ходе которой силы РФ прошли почти 15 км в газовой трубе диаметром менее 1,5 м, оказавшись в тылу противника и обеспечив разгром ВСУ. Хинштейн подчеркнул, что это героическая страница новой истории Курска. Он выразил благодарность защитникам, отметив, что Россия продолжает оказывать поддержку фронту и уверена в окончательной победе.
Напомним, что 13 марта 2025 года Минобороны России официально подтвердило освобождение города Суджа Курской области, который с августа 2024 года находился под оккупацией ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий вернули контроль над Меловым, Подолом и Суджей. После этого украинские силы потеряли ключевой хаб и укрепрайон в регионе. Операция «Поток» включала проникновение в тыл противника через пустую газовую трубу: 10 марта 2025 года в ней участвовали свыше 800 добровольцев и военнослужащих. В акции приняли участие разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовики «Востока», группа Аида из спецназа «Ахмат» и десантники 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ. 12 марта 2025 года военнослужащие вернули российский флаг на здание администрации Суджи, что символизировало восстановление контроля над городом.
