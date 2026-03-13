Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи от ВСУ

Сегодня отмечается годовщина освобождения Суджи от ВСУ. С этим событием жителей Курской области поздравил губернатор региона Александр Хинштейн. Об этом он написал в своём Telegram-канале, отметив, что это историческое событие, и указал на силу России — в единстве и взаимопомощи.

«Ровно год назад, 13 марта, мы получили долгожданную весть — наши воины освободили Суджу. Всех курян поздравляю с годовщиной этого поистине исторического события!», — поздравил он.

Глава региона напомнил, что в августе 2024 года на Курскую область вторглись вражеские войска, нарушив мирную жизнь. Регион получал гуманитарную помощь, а сотни волонтёров приезжали со всей страны. Военнослужащие, росгвардейцы и добровольцы семь месяцев удерживали фронт, ежедневно выполняя сложные тактические операции.

Ключевой операцией губернатор назвал «Поток», в ходе которой силы РФ прошли почти 15 км в газовой трубе диаметром менее 1,5 м, оказавшись в тылу противника и обеспечив разгром ВСУ. Хинштейн подчеркнул, что это героическая страница новой истории Курска. Он выразил благодарность защитникам, отметив, что Россия продолжает оказывать поддержку фронту и уверена в окончательной победе.