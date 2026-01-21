Командир Аид из «Ахмата» поклялся отомстить «мразям из ВСУ» за настоятеля храма в Судже
Священник из Курской области, раненый дроном ВСУ, лишился глаза после операций. Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн
Командир спецподразделения «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид пообещал ВСУ возмездие за ранение сослуживца — священника отца Евгения (Шестопалова). Такое обращение к Вооружённым силам Украины он опубликовал в соцсетях, подчеркнул, что такие преступления лишь усиливают решимость российских бойцов.
«Отец Евгений — наш брат по оружию, пример храбрости, бесстрашия и веры в Бога. Поверьте мне, мрази из ВСУ, он будет отомщён. С ещё большей яростью мы будем вас громить за нашего брата», — заявил Юнусов.
Напомним, в результате атаки беспилотника был ранен настоятель Свято-Троицкого храма в городе Суджа Курской области протоиерей Евгений Шестопалов. Инцидент произошёл недалеко от Дома народного творчества. У священнослужителя диагностированы слепые осколочные ранения лица и левой ноги.
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