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Опубликовано 21 января, 12:41

Командир Аид из «Ахмата» поклялся отомстить «мразям из ВСУ» за настоятеля храма в Судже

Священник из Курской области, раненый дроном ВСУ, лишился глаза после операций. Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн

Священник из Курской области, раненый дроном ВСУ, лишился глаза после операций. Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн

Командир спецподразделения «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид пообещал ВСУ возмездие за ранение сослуживца — священника отца Евгения (Шестопалова). Такое обращение к Вооружённым силам Украины он опубликовал в соцсетях, подчеркнул, что такие преступления лишь усиливают решимость российских бойцов.

«Отец Евгений — наш брат по оружию, пример храбрости, бесстрашия и веры в Бога. Поверьте мне, мрази из ВСУ, он будет отомщён. С ещё большей яростью мы будем вас громить за нашего брата», — заявил Юнусов.

Раненный дроном ВСУ настоятель Свято-Троицкого храма лишился глаза
Раненный дроном ВСУ настоятель Свято-Троицкого храма лишился глаза

Напомним, в результате атаки беспилотника был ранен настоятель Свято-Троицкого храма в городе Суджа Курской области протоиерей Евгений Шестопалов. Инцидент произошёл недалеко от Дома народного творчества. У священнослужителя диагностированы слепые осколочные ранения лица и левой ноги.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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