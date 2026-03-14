14 марта, 09:48

Армия России нанесла удары по «энергетике» в Киеве и складам с французскими БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Масштабные удары нанесены по энергетической и военной инфраструктуре в Киевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

По его данным, в Наливайковке поражена подстанция 750 кВ. В Украинке удар пришёлся по Трипольской ТЭС — одному из ключевых энергообъектов региона. В Буче и Ирпене атакованы производственные цеха сборки беспилотников, где, по предварительной информации уничтожен склад с комплектующими для ракет РСЗО.

В Фастове удар нанесён по железнодорожной инфраструктуре, а в Броварах и Борисполе — по тренировочным лагерям, где есть потери среди личного состава. В Василькове поражён полигон, откуда запускались дроны дальнего действия. По данным подполья, туда недавно поставили новые французские беспилотники, и вместе с техникой могли погибнуть иностранные специалисты.

В самом Киеве зафиксировано серьёзное попадание в районе Жулян. СБУ перекрывает районы, выставлены блокпосты, идёт проверка документов и телефонов. Сообщается также о падении обломков сбитых целей в черте города.

Стратегические ракетоносцы России наносят комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине

В Минобороны РФ подтвердили комбинированный ВС РФ удар по украинскому ВПК и энергетическим объектам, обеспечивающим работу армии. Атака велась с разных платформ — сухопутных, воздушных и морских носителей, а также с применением ударных дронов. Цели поражались высокоточными боеприпасами большой дальности.

Юрий Лысенко
