Минобороны: За 10 часов над регионами РФ уничтожено 280 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. В Минобороны сообщили, что за 10 часов средства ПВО перехватили и уничтожили 280 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе 47 беспилотников, летевших на Москву.

«14 марта текущего года в период с 11:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что киевский режим предпринимает попытки атаковать Москву беспилотниками на протяжении всего дня: общее количество уничтоженных на пути к столице дронов достигло 47, за последний час сбили группу из пяти дронов.