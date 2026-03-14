Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 19:49

Минобороны: За 10 часов над регионами РФ уничтожено 280 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. В Минобороны сообщили, что за 10 часов средства ПВО перехватили и уничтожили 280 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе 47 беспилотников, летевших на Москву.

«14 марта текущего года в период с 11:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву», — уточнили в пресс-службе.

За 10 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями регионов РФ.

Утренняя атака ВСУ провалилась, над четырьмя регионами России сбито 37 дронов
Ранее сообщалось, что киевский режим предпринимает попытки атаковать Москву беспилотниками на протяжении всего дня: общее количество уничтоженных на пути к столице дронов достигло 47, за последний час сбили группу из пяти дронов.

BannerImage
Анастасия Никонорова
