14 марта, 21:51

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В столичном аэропорту Внуково сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным регулятора, воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме после введённых ранее мер безопасности. Ограничения были связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов.

«Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении Росавиации.

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полёты

Ранее Life.ru писал, что столичный регион пережил массированную атаку беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО Минобороны вечером 14 марта сбили ещё 15 дронов, летевших к городу, а позже уничтожили ещё три. По данным Минобороны, всего за сутки над Москвой перехватили 65 беспилотников, на местах падения их обломков работали экстренные службы.

