В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полёты

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, соответствующие меры начали действовать вечером 14 марта. Решение принято для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности», – написал Кореняко.

Когда именно ограничения будут сняты, пока не уточняется.

Тем временем беспилотная угроза фиксируется и в других регионах России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО Минобороны уничтожили ещё пять дронов, направлявшихся к столице. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы, а общее число сбитых над Москвой беспилотников достигло 47.