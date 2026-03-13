На текущей неделе в Белоруссии произошло падение беспилотника ВСУ, мирная жительница получила ранение. Такую информацию озвучил президент республики Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с нарушениями границы.

«Начали разбираться — украинский. Вы слышали, чтобы я выл, кричал, визжал: "Такие-сякие!"? Хотя имел на это право. И это не в первый раз», — сказал он.

Белорусский лидер пояснил, что беспилотник был заглушен системами РЭБ, после чего его траектория изменилась, и он рухнул, исчерпав заряд батареи. Лукашенко добавил, что боевые действия разворачиваются в непосредственной близости от границ, и подобные случаи неизбежны.

Он также подчеркнул, что не видит смысла в громких заявлениях и истерике по этому поводу, так как на ситуацию это никак не повлияет.

А ранее сообщалось, что Зеленский всерьёз рассматривал план наступления ВСУ на Белоруссию для эскалации конфликта. Хотя сейчас технических возможностей для этого нет, Киев продолжает препятствовать мирному урегулированию, так как для Зеленского мир означает политический конец.