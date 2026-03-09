В Белоруссии по указу Лукашенко проверяют боевую готовность ВВС и ПВО

В Белоруссии стартовала проверка боеготовности военно-воздушных сил и войск ПВО по поручению президента Александра Лукашенко. Об этом заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, его слова приводит агентство Белта.

Мероприятия проходят в рамках задач, поставленных главнокомандующим на текущий год. Основная цель — поддержание высокого уровня выучки, слаженности управления и готовности войск к выполнению задач. По словам Вольфовича, именно ВВС и ПВО несут особую ответственность, поскольку уже в мирное время охраняют воздушное пространство страны.

«А если брать шире, то и Союзного государства, и западного стратегического направления в рамках ОДКБ. Поэтому ответственность перед этим видом вооружённых сил действительно очень высока. Мы должны быть уверены, что ВВС и войска ПВО способны противодействовать современным вызовам и угрозам», — подчеркнул он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в его стране будет создана армия, способная остудить пыл любого, кто осмелится вступить в конфликт против Минска. Он отметил, что в основе мирного будущего лежат мощные вооружённые силы и сплочённость народа.