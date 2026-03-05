Белоруссия занялась урегулированием конфликта на Ближнем Востоке

Белоруссия через контакты с участниками конфликта на Ближнем Востоке продвигает необходимость остановки боевых действий и возвращения к дипломатическому урегулированию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков в ходе телефонного разговора с замглавы кабмина, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

В Минске выразили солидарность с Эмиратами из-за разрушений и жертв, вызванных эскалацией. Белорусские дипломаты встревожены попытками втянуть ОАЭ в конфликт, а также гибелью мирных жителей. Стороны подчеркнули, что затяжной кризис негативно сказывается на мировой экономике.

Собеседники договорились искать долгосрочное решение исключительно мирными средствами. В МИД Белоруссии отметили готовность присоединиться к значимым миротворческим инициативам для восстановления стабильности в регионе.

Отдельно Рыженков поблагодарил эмиратские власти за помощь белорусам, которые застряли в стране из-за конфликта и не могут вылететь на родину. Ведомства двух стран усилят координацию, чтобы решить все вопросы с репатриацией.

Глава МИД ОАЭ в ответ поблагодарил президента Александра Лукашенко за поддержку. Он также заверил, что Эмираты продолжат оказывать содействие гражданам Белоруссии и держат ситуацию на контроле.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране считают неизбежным наземное вторжение Соединённых Штатов. При этом он считает, что США ждёт катастрофа. Также министр подчеркнул, что Иран отвергает любые переговоры со Штатами и не просит о прекращении огня.