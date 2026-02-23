Лукашенко анонсировал создание армии в Белоруссии, способной остудить пыл любого агрессора

Белоруссия на протяжении многих лет формирует вооружённые силы, которые способны сдержать любые внешние угрозы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в обращении по случаю Дня защитников Отечества и Вооружённых сил, текст опубликован на сайте главы государства.

«Противостоять агрессору может только современная, мобильная, хорошо оснащённая армия. Такая, какую мы с вами создавали все эти годы. Армия, способная охладить пыл любого агрессора», — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что основой мирного будущего Белоруссии остаются мощные вооружённые силы, а также единство и сплочённость народа, которые необходимо постоянно укреплять повседневным трудом. Президент напомнил, что в стране испокон веков с особым уважением относились к воинам, вставшим на защиту Родины в тяжёлые времена и отстоявшим её свободу и независимость ценой собственной жизни.

Глава государства также обратился к событиям 85-летней давности, подчеркнув роль Красной армии и подвига дедов и прадедов, которые спасли страну в годы гитлеровского нашествия и оставили потомкам Великую Победу. Отдельно Лукашенко призвал бережно хранить память о героях, предупредив, что забвение прошлого может привести к повторению трагических событий. По его словам, сегодня у границ Белоруссии вновь фиксируются попытки нарастить военную угрозу со стороны тех, кого он назвал наследниками нацистов, и власти республики внимательно отслеживают ситуацию.

Ранее в Белоруссии была объявлена проверка боевой готовности вооружённых сил, в рамках которой подразделения Западного оперативного командования начали приводиться в состояние повышенной готовности. В одной из механизированных бригад был развёрнут пункт приёма техники: подразделения получили автомобили из народного хозяйства, а часть машин была снята с хранения.