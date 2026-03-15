15 марта, 01:19

Белгород подвергся массированному обстрелу, повреждена энергоинфраструктура

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет, однако нанесён серьёзный урон объектам энергетической инфраструктуры. В городе и районе наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением.

На территории одного из объектов в Белгороде возник пожар — на месте работают расчёты МЧС. Также зафиксированы повреждения остекления в многоквартирном доме.

Четыре мирные жительницы ранены после масштабной атаки ВСУ на Белгородчину
Ранее в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Беспилотник ударил по машине, после чего транспортное средство загорелось и было полностью уничтожено огнём.

