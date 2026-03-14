14 марта, 19:25

Четыре мирные жительницы ранены после масштабной атаки ВСУ на Белгородчину

Работа экстренных служб на месте прилётов. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области в результате атак украинских дронов пострадали четыре мирные жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Все пострадавшие были в Шебекино, где беспилотник ударил по коммерческому объекту. Женщины получили баротравмы, после оказания помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

В Шебекинском округе дроны атаковали парковку предприятия (повреждены четыре грузовика), село Графовка (пострадал грузовой автомобиль) и инфраструктурный объект в селе Зимовное.

В Белгородском округе в посёлке Малиновка от удара загорелся ангар, в Весёлой Лопани дрон сдетонировал у частного дома, там посечён забор. В хуторе Церковный повреждён микроавтобус.

В Грайвороне беспилотники выбили окна в двух квартирах, повредили фасад, кровлю админздания, надворную постройку и две машины. В районе села Дорогощь пострадало лобовое стекло легковушки, в Замостье три дрона посекли кровли и фасады трёх домов, две хозпостройки, три авто и трактор.

В Ракитном горела кровля коммерческого объекта, сейчас пожар уже потушили, ещё один дрон разбил остекление. В Криничном удары пришлись по сельхозпредприятию. В Борисовском округе беспилотник пробил кровлю частного дома в селе Грузское, а в Красной Яруге три FPV-дрона выбили окна в четырёх домах и повредили четыре автомобиля.

Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву
Ранее сообщалось, что количество мирных жителей, пострадавших от атак украинских дронов в Белгородской области, увеличилось до семи. Один из них был ранен в селе Весёлая Лопань, где беспилотник ударил по легковушке.

Юрий Лысенко
