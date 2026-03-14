Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область достигло 7
Уже семь мирных жителей ранены в результате налёта дронов ВСУ на Белгородскую область. Ещё один человек пострадал в селе Весёлая Лопань Белгородского округа, где беспилотник атаковал легковой автомобиль.
«В селе Весёлая Лопань Белгородского округа от удара FPV-дрона на автомобиль пострадал мирный житель», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
У мужчины диагностировали баротравму. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. Автомобиль повреждён.
Менее часа назад губернатор сообщил, что в Белгородской области в результате атак 14 марта дронов ВСУ пострадали шесть человек. А при атаке украинских дронов на порт «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали три человека.
