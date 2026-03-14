14 марта, 10:41

ПВО уничтожила пятый дрон, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Силы ПВО сбили очередной, пятый за день беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в MAX.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее градоначальник информировал об уничтожении четырёх дронов, также летевших на город.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время утренней атаки ВСУ российские системы ПВО с 8 до 11 утра сбили 37 украинских дронов на разными регионами России. Основные силы Украина сосредоточила для удара по Брянской области — там сбили 29 беспилотников.

Владимир Озеров
