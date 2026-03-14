Уже четыре дрона ВСУ сбито на подлёте к Москве

Московская система ПВО перехватила ещё два украинских беспилотника, двигавшихся на столицу. За полчаса до этого уже было сбито два вражеских дрона, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в тексте.

Ранее сегодня Собянин сообщил, что два беспилотника, направлявшихся на Москву, уничтожила система ПВО России.