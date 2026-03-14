Силы ПВО сбили два вражеских беспилотника на подлёте к Москве

Два беспилотника, направлявшихся на Москву, уничтожила система ПВО России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в Max.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее сообщалось, что за ночь расчёты ПВО России перехватили и уничтожили 87 дронов ВСУ над различными регионами страны, а также над Азовским и Чёрным морями. Наибольшее число — 31 БПЛА — было сбито над акваторией Азовского моря.