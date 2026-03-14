Стало известно о состоянии раненных при ударе дрона ВСУ по порту «Кавказ»

В Краснодарском крае только один пострадавший после прилёта дрона ВСУ по порту «Кавказ» был госпитализирован, двое остальных получили медицинскую помощь и отправились домой. Такими уточнёнными данными делится местный оперштаб.

«После атаки БПЛА на порт «Кавказ» в Темрюкском районе госпитализировали 1 человека. Он находится под наблюдением врачей в средней степени тяжести. Ещё двое пострадавших отказались от госпитализации», — говорится в тексте.

Как сообщалось, в порту «Кавказ» Темрюкского района в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. В результате падения обломков беспилотников повреждено техническое судно. На территории причального комплекса произошло локальное возгорание, которое удалось быстро ликвидировать.