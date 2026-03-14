Белгородская область находится под воздушной атакой, ранены 6 человек

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ пострадали шесть человек. Среди них боец подразделения «Орлан», получивший тяжёлые ранения, его транспортируют в Белгородскую городскую больницу № 2 с множественными осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«На месте атаки повреждены производственный цех и транспортное средство», — отметил Гладков.

В селе Максимовка FPV-дрон взорвался на территории предприятия, тяжело ранив мужчину — у него осколочное ранение живота и травматическая ампутация кисти. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ для оказания помощи.

В селе Новая Таволжанка дрон атаковал ГАЗель: мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. Глава поселения вместе с бойцами самообороны вывез пострадавших в больницу.

Также в Шебекино при ударе двух FPV-дронов по предприятию мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и баротравмы, им оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о трагическом инциденте в приграничье. В городе Грайворон Белгородской области FPV-дрон сдетонировал на дороге, в результате чего пострадал мужчина. Его срочно доставили в местную ЦРБ, однако спасти жизнь пациента не удалось.