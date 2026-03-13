Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 15:12

Украинский дрон атаковал школу в селе Маломихайловка, пострадали две женщины

Гладков: Дрон ВСУ ударил по соцобъекту в Шебекинском округе, есть пострадавшие

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал социальный объект. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. О каком объекте идёт речь, глава региона не уточняет, однако в местных пабликах узнали по фото Маломихайловскую школу.

В результате удара пострадали две женщины. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу.

По словам главы региона, у обеих диагностировали баротравмы. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Из-за атаки повреждения получило само здание. В нем выбиты окна, пострадали входная группа и фасад.

Ранее были опубликованы страшные последствия ударов ВСУ по больнице и госпиталю в ДНР. 8 марта ракетой была разрушена одна из детских больниц республики, а 10 марта при ударе по стационарному медицинскому учреждению погибли восемь медработников.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar