Украинский дрон атаковал школу в селе Маломихайловка, пострадали две женщины

В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал социальный объект. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. О каком объекте идёт речь, глава региона не уточняет, однако в местных пабликах узнали по фото Маломихайловскую школу.

В результате удара пострадали две женщины. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу.

По словам главы региона, у обеих диагностировали баротравмы. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Из-за атаки повреждения получило само здание. В нем выбиты окна, пострадали входная группа и фасад.

Ранее были опубликованы страшные последствия ударов ВСУ по больнице и госпиталю в ДНР. 8 марта ракетой была разрушена одна из детских больниц республики, а 10 марта при ударе по стационарному медицинскому учреждению погибли восемь медработников.