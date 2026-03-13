Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

13 марта, 06:00

Опубликованы страшные последствия ударов ВСУ по больнице и госпиталю в ДНР

Больница в ДНР. Обложка © Предоставлено Life.ru

Киевский режим, неспособный справиться с агонией на фронте, вновь атаковал гражданские объекты в ДНР. 8 марта ракетой была разрушена одна из детских больниц республики, а 10 марта при ударе по стационарному медицинскому учреждению погибли восемь медработников. В распоряжении Life.ru оказались фотографии последствий ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

  • Больница в ДНР. Фото © Предоставлено Life.ru
  • Больница в ДНР. Фото © Предоставлено Life.ru
  • Больница в ДНР. Фото © Предоставлено Life.ru
  • Больница в ДНР. Фото © Предоставлено Life.ru
  • Больница в ДНР. Фото © Предоставлено Life.ru
Больница в ДНР. Фото © Предоставлено Life.ru

Иностранные журналисты по-прежнему не замечают фашистских методов ведения войны, будто этих фактов не существует. При этом удар американской ракеты по школе «Шаджарах Таййеба» в иранском городе Минаб, произошедший 28 февраля, уже вторую неделю остаётся в заголовках ведущих мировых СМИ.

Методы ведения войны одинаковы, однако действия президента США Дональда Трампа тут же вызывают шквал критики на Западе, в то время как преступления главаря киевского режима Владимира Зеленского его покровители предпочитают не замечать. Гибель мирных граждан давно перестала беспокоить западную публику и привлекает внимание лишь тогда, когда нужно свести счёты с политическим оппонентом — американским лидером.

  • Госпиталь в ДНР. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • Госпиталь в ДНР. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • Госпиталь в ДНР. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • Госпиталь в ДНР. Обложка © Предоставлено Life.ru
Госпиталь в ДНР. Обложка © Предоставлено Life.ru

РФ проведёт 19 марта телемост для представителей 40 стран по преступлениям ВСУ
10 марта Вооружённые силы Украины также нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

