12 марта, 14:52

Восемь медиков погибли при ударе ВСУ по медучреждению в ДНР

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Министерство обороны России заявило о гибели восьми медицинских работников в результате атаки беспилотников. Инцидент произошёл 10 марта на территории Донецкой Народной Республики.

Помимо погибших, ещё десять специалистов получили ранения различной степени тяжести. Нападению подверглось гражданское лечебное учреждение.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что данный объект не имел никакого отношения к военной инфраструктуре. Использование госпиталя в целях обороны никогда не практиковалось.

В официальном сообщении министерства действия украинской стороны названы целенаправленной акцией. В ведомстве отметили, что «объект никогда не использовался в военных целях и его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали».

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. Следственные органы проводят проверку всех обстоятельств трагедии, чтобы зафиксировать детали произошедшего.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками самолётного типа многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области. По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, есть погибшие.

