Сбит 27-й украинский дрон, направлявшийся в Москву
Обложка © Life.ru
Силы ПВО сбили очередной, 27-й за день, дрон, направлявшийся к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в Max.
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении градоначальника.
Ранее Life.ru рассказывал, что за всё утро в ходе украинской атаки силы противовоздушной обороны в Москве сбили 26 БПЛА ВСУ, направлявшихся к столице. Из-за крупной атаки украинских беспилотников были временно закрыты все столичные аэропорты. Пресс-службы воздушных гаваней просят пассажиров перепроверить данные о своих рейсах, поскольку расписание, вероятно, изменилось.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.