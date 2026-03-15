Сбит 27-й украинский дрон, направлявшийся в Москву

Силы ПВО сбили очередной, 27-й за день, дрон, направлявшийся к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в Max.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении градоначальника.