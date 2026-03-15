В Севастополе целый район эвакуируют из-за обломков украинского дрона

Севастополь атаковали беспилотники ВСУ — сбито более шести аппаратов, один упал в районе Омеги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

По словам главы города, силы ПВО и Черноморского флота отразили ночной налёт. На месте падения дрона в Омеге территория оцеплена, проводится эвакуация. В данный момент специалисты решают, подрывать ли беспилотник на месте или вывезти подальше для уничтожения.

«Напоминаю: при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112», — добавил губернатор.

Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью ВСУ нанесли удары и по соседним регионам. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Повреждения получила энергетическая инфраструктура, в городе начались перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением.