Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 06:32

В Севастополе целый район эвакуируют из-за обломков украинского дрона

Севастополь атаковали беспилотники ВСУ — сбито более шести аппаратов, один упал в районе Омеги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

По словам главы города, силы ПВО и Черноморского флота отразили ночной налёт. На месте падения дрона в Омеге территория оцеплена, проводится эвакуация. В данный момент специалисты решают, подрывать ли беспилотник на месте или вывезти подальше для уничтожения.

«Напоминаю: при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112», — добавил губернатор.

В Волгограде дрон ВСУ ударил по жилому дому
Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью ВСУ нанесли удары и по соседним регионам. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Повреждения получила энергетическая инфраструктура, в городе начались перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar