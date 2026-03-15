ПВО сбила ещё восемь БПЛА на подлёте к Москве – за утро уничтожено 26 дронов

Московская система ПВО уничтожила ещё восемь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. Всего за утро 15 марта сбито 26 вражеских дронов. Об этом рассказал градоначальник Сергей Собянин. О жертвах и разрушениях не сообщается.