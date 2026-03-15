Воздушная атака на Москву продолжается — сбито ещё 14 БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark
Столичные силы ПВО предотвратили атаку 14 беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своём канале в мессенджере Max.
«Атака 14 БПЛА отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника не подлёте к Москве.
В последнее время Вооружённые силы Украины усилили попытки атак на Москву с помощью беспилотников. Ночью мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что общее число дронов ВСУ, пытавшихся нанести удар по городу, достигло 67.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.