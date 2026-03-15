Отражена атака ещё четырёх украинских дронов на Москву

Российские системы ПВО уничтожили четыре украинских дрона, направлявшихся в Москву. Об этом сообщил у себя в канале в Max московский мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, силы противовоздушной обороны МО РФ сбили четыре беспилотника ВСУ на подлёте к столице.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

В последнее время ВСУ активно стараются атаковать Москву дронами. Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что общее число беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать российскую столицу, возросло до 67.