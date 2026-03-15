Все аэропорты Москвы приостановили полёты из-за массированной атаки дронов

В московских аэропортах, Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково ввели временные ограничения на приём и вылет самолётов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов, сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничение на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Информация об ограничении полётов позднее поступила и по Внуково и Шереметьево. Пресс-службы воздушных гаваней просят пассажиров уточнять данные о своих рейсах, возможны корректировки в расписании.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — уточнили в Шереметьево.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что силы ПВО Минобороны России сбили ещё 14 украинских беспилотников на полёте к Москве. По его словам, на места падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб.