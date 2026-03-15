Метатель бомб: На видео сняли сбитый самолёт ВСУ с загадочными отметками

Всего на борту заметны четыре отметки о скинутых бомбах, а также присутствуют надписи «Ракета» и «Туман» — возможно, это позывные операторов. Самолёт под фюзеляжем имеет два самодельных отсека для пары небольших снарядов. Подобные переделки самолётов не первый раз используются ВСУ на фоне нехватки вооружения.