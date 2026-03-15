Метатель бомб: На видео сняли сбитый самолёт ВСУ с загадочными отметками
Обложка © Telegram / Работайте, братья
Посты воздушного наблюдения российской группировки «Центр» уничтожили украинский легкомоторный самолёт «Аэропракт А-22», кустарно переделанный под беспилотник. На борту аппарата маркером было нанесено количество предполагаемых целей. Кадрами делятся авторы проекта «Работайте, братья».
Сбитый БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Работайте, братья
«Постами воздушного наблюдения сбит интересный экземпляр оборудованный под метание бомб», — подписано под роликом.
Всего на борту заметны четыре отметки о скинутых бомбах, а также присутствуют надписи «Ракета» и «Туман» — возможно, это позывные операторов. Самолёт под фюзеляжем имеет два самодельных отсека для пары небольших снарядов. Подобные переделки самолётов не первый раз используются ВСУ на фоне нехватки вооружения.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские операторы FPV-дронов уничтожили 15 украинских беспилотников, включая датский RQ-35 Heidrun, тараном в воздухе. Среди сбитых — украинские «Сыч», «Лелека», «Мара», «Щедрик», разведчик Shark и бомбардировщик Backfire 70. Также поражены польский FlyEye, немецкий Vector, американский Hornet и датский RQ-35 Heidrun.
