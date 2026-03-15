Зеленский собрался произвести на Украине сотни систем ПВО
Обложка © president.gov.ua
Украина должна встать на путь массового производства систем ПВО, для этого придётся «переформатировать» всю систему. Об этом заявил журналистам Владимир Зеленский. По его мнению, следует выпустить сотни комплексов.
«Мы будем предпринимать шаги в отношении ПВО, ракетостроения – вы их увидите. Именно переформатирование вперёд, потому что у нас просто нет другого пути. Нам нужно будет иметь несколько сотен систем. У нас нет 100 — 200 лет, чтобы ждать по системе в год. Нам нужно производство. Других шансов нет. Мы должны защитить небо», – объяснил глава киевского режима.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов уже предрёк, что конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без систем ПВО. По его словам, США придерживают ракеты для ЗРК Patriot для продолжения операции против Ирана. Киев не получает их уже два — три месяца, что делает противовоздушную оборону ВСУ бесполезной.
