На Украине Николаевская область оказалась частично обесточена после прилётов по местной энергетической инфраструктуре, в ночь на 20 марта воздушная тревога звучала более двух часов. Об этом рассказал глава региональной администрации Виталий Ким.

«Обесточены два населённых пункта Николаевского района», — подчеркнул он. Украинский чиновник не стал называть сроки проведения восстановительных работ и уточнять масштаб разрушений.

Как писал Life.ru, перебои с электричествои постоянно фиксируются также в Киеве. Местные власти обвиняют Владимира Зеленского в том, что тот не выделяет средства на ремонт ЛЭП и подстанций. Последний раз масштабные отключения света на фоне российских прилётов по энергообъектам были 14 марта. Сбои затронули столицу Украины и прилегающие регионы.