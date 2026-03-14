В Киеве и области начались перебои с электроснабжением

Перебои с электроснабжением зафиксировали в Киеве и Киевской области. Сбои затронули столицу Украины и прилегающий регион. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.Live».

По данным телеканала, проблемы с подачей электроэнергии возникли в разных районах города и области. Подробности о причинах отключений и масштабе перебоев пока не уточняются.

Ранее Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине. Согласно заявлению польского военного командования, принятые меры являются превентивными. Их цель — обеспечение безопасности на территориях, которые прилегают к так называемым «уязвимым районам».