Воздушная тревога объявлена в Киеве и ещё 12 областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.

По данным украинского телеканала «Общественное», в столице страны прозвучали взрывы в условиях действующей воздушной тревоги.

Тем временем, жители Харьковской области активно помогают российским спецслужбам. Один из местных жителей стал для украинских военных «серым фоном». Мужчина научился быть настолько незаметным, что спецназовцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) перестали обращать на него внимание. Это позволяло ему узнавать подробности всех переговоров и передавать информацию российским спецслужбам.