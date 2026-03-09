В Сумской области повреждены объекты энергоинфраструктуры

В Сумской области Украины зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Григоров.

«Повреждена энергетическая инфраструктура области, в населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов возможны перебои с электроснабжением, часть потребителей без света», — написал он.

Ранее сообщалось, что за сутки Армия России уничтожила вертолёт Ми-8 украинских ВВС, а также поразила объекты транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией по объектам, используемым для переброски сил и техники противника.