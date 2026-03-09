Владимир Путин
9 марта, 18:21

В Сумской области повреждены объекты энергоинфраструктуры

Обложка © ТАСС / Александр Река

В Сумской области Украины зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Григоров.

«Повреждена энергетическая инфраструктура области, в населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов возможны перебои с электроснабжением, часть потребителей без света», — написал он.

Белгород под массированным обстрелом, есть повреждения энергоинфраструктуры
Ранее сообщалось, что за сутки Армия России уничтожила вертолёт Ми-8 украинских ВВС, а также поразила объекты транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией по объектам, используемым для переброски сил и техники противника.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
