7 марта, 09:26

Бойцы ВС РФ уничтожили вертолёт и объекты инфраструктуры ВСУ в течение суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

За сутки Армия России поразила вертолёт Ми-8 украинских ВВС, а также объекты транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ 7 марта.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Удары были нанесены по объектам, используемым в интересах ВСУ, включая транспортные коммуникации и временные базы украинских войск и иностранных наёмников в 149 районах. Министерство заявило, что действия направлены на снижение возможностей противника для переброски сил и техники.

Ранее сообщалось, что Армия РФ нанесла удар по колонне украинской техники с личным составом в Сумской области. Большую часть подразделения уничтожили севернее города Белополье. Колонна техники с живой силой противника двигалась через город в направлении государственной границы.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
