Пожар вспыхнул из-за повреждения ЛЭП и предприятия в Полтавской области

В Полтавской области на северо-востоке Украины зафиксированы повреждения линии электропередачи и предприятия. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Дьяковнич. Всё произошло в Миргородском районе. На месте вспыхнул пожар.

Дьяковнич отметил, что последствия для электроснабжения и работы предприятия пока не ясны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия принмает меры для нейтрализации угрозы беспилотников ВСУ в Чёрном море. Он отметил, что чаще всего Украина бьёт по компрессорным станциям, обеспечивающим работу «Голубого» и «Турецкого» потоков.