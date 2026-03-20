20 марта, 15:44

Силы ПВО отразили атаку 21 беспилотника ВСУ на Москву

Средства ПВО сбили 21 беспилотник на пути к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

Между тем, сегодня в Грайвороне Белгородской области при взрыве украинского дрона пострадала местная жительница. Женщина получила тяжёлые травмы: множественные осколочные ранения ног и перелом голени.

