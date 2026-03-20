ПВО России сбила 66 украинских дронов за три часа
© Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Средства противовоздушной обороны России уничтожили 66 украинских беспилотников за три часа. Эту атаку отражали с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«20 марта в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении министерства.
Дроны сбили над территорией Республики Крым, Московского региона, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Брянской областей.
Напомним, до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации очередного дрона, летевшего на столицу. Ранее на подлёте к Москве сбили 21 беспилотник.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.