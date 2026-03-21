21 марта, 00:41

Гражданская инфраструктура пострадала при налёте БПЛА на Энгельс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Гражданская инфраструктура пострадала в результате налёта украинских БПЛА на Саратовскую область ночью 21 марта. В городе Энгельс в ряде домов выбило стёкла. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Пострадавших, предварительно, нет. На местах работают все профильные службы», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно около 20 громких взрывов. Первые прозвучали в районе 2:30 ночи. По словам очевидцев, в небе было видно яркие вспышки. Одновременно с этим в некоторых районах звучали сирены тревоги. От громких взрывов во дворах домов у автомобилей периодически срабатывала сигнализация.

Этой же ночью на подлёте к Москве за час сбили 21 украинский беспилотник. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Лия Мурадьян
