На подлёте к Москве за час сбили 21 украинский дрон

В ночь на субботу Москва снова оказалась под атакой украинских беспилотников. За последний час силы ПВО уничтожили 21 летящий на столицу дрон ВСУ, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в своём Telegram-канале.

Вечером 20 марта силы ПВО Москвы уже отразили крупную атаку вражеских беспилотников. Тогда был сбит 21 летящий на столицу дрон, на местах падения также работали специалисты экстренных служб. Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что ситуация контролируется.