Тринадцать БПЛА сбили на подлёте к Москве после полуночи 21 марта

На подлёте к Москве сбили тринадцать украинских беспилотников ночью 21 марта. О работе противовоздушных систем обороны сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. <...> Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Столичные власти уточнили, что сотрудники оперативных и экстренных служб уже работают на месте падения обломков украинских дронов. Детали возможных последствий на земле не уточнили.