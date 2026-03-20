Во Внуково ограничили приём и выпуск самолётов

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения носят временный характер, о снятии будет сообщено дополнительно. Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за актуальной информацией на табло аэропорта и официальном сайте воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что аэропорты Волгограда и Геленджика возобновили штатную работу. Росавиация в 07:23 мск отменила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые действовали в целях обеспечения безопасности полетов.