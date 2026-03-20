Временные ограничения в аэропортах Волгограда и Геленджика сняты

Росавиация сняла временные ограничения в воздушных гаванях Волгограда и Геленджика в 07:23 мск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Министерстве обороны России отчитались об уничтожении 26 беспилотников Вооружённых сил Украины над пятью российскими регионами и акваторией за ночь. Наибольшее количество дронов — 14 — сбили над территорией Краснодарского края. Шесть БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря, по два — над территориями Белгородской области и Республики Крым. Ещё по одному аппарату уничтожили над Брянской и Ростовской областями.